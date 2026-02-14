Polise Satırlı Saldırı: 6 Yaralı

İstanbul'da devriye ekiplerine hakaret eden bir madde bağımlısı, elindeki satırla ekiplere saldırdı. Olay sonrası çıkan gerginlikte 6 kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltında.

İstanbul Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında polis aracının bölgede ring görevini yürüttüğü esnada madde bağımlısı bir şahıs polis ekiplerine "Niye geziyorsunuz ne işiniz var burada" diyerek hakaret etti.

Polis ekiplerinin araçtan indiği esnada madde bağımlısı şahıs satırla polis ekiplerine saldırdı. Sokak üzerindeki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ARAYA GİRENLER DE YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ile şahsın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Olayda 4’ü polis memuru, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Madde bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

