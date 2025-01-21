'Polise Mukavemet'ten Tutuklandılar, Bilirkişi Raporu Aksini Söyledi

İstanbul Kağıthane'de esnaflık yapan 3 kişi, 25 Aralık 2024 tarihinde polis olduklarını söyleyen sivil giyimli bir grup tarafından ara sokakta darp edildiğini iddia etti. Olay sonrası 3 esnaf gözaltına alınarak 'polise mukavemet' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan yaklaşık 1 ay sonra kamera kayıtlarını inceledi ve bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Bilirkişi raporunda 3 esnafın polislere karşı gelmediği halde ara sokakta 12 dakika boyunca darp edildikleri, yerde tekmelendikleri, muştayla yüzlerine vurulduğu değerlendirmesine yer verildi ve rapora bu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri eklendi.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, tutuklanan 3 esnafın, polis aracında ve götürüldükleri karakolda da şiddete maruz kaldıkları iddia edildi.

POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

3 esnafın avukatı Mehmet Cihangir, bilirkişi raporunun ardından savcılığa şüpheli polisler hakkında suç duyurusunda bulundu ve müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Kaynak: Gazete Duvar