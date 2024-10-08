Polise Mukavemet Gösteren Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Valilik, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "Kemer'de kaza yapan şahsın yakınlarına biber gazıyla müdahale yapılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı" başlıklı haberler üzerine açıklama yaptı.

Trafik kazasında yaralanan E.A'nın 112 Acil Sağlık ekibince Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüleceği sırada yaralının yakını B.Ş'nin olay yerine geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı E.A'nın Kemer Devlet Hastanesi yerine özel bir sağlık kuruluşuna götürülmesini isteyen B.Ş. agresif tavırlarda bulunmuş ve bu sebeple görevli polis memurlarımıza tehdit içerikli söylemlerle fiziki olarak saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine kademeli olarak zor kullanmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Alınan doktor raporunda B.Ş'nin 1.11 promil alkollü olduğu anlaşılmış olup, hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan adli işlem başlatılmıştır."

Kaynak: İHA