Polise Bu Kez Gaziantep'te Saldırdılar

Gaziantep'te yapılan ihbar sonrası olay yerine giden polis ekipleri ile polise direnen şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı. Şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Olay Gaziantep'te yaşandı. İddiaya göre, bir hırsızlık ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Polisin çağrısına olumsuz cevap veren şüphelinin silah çıkarması üzerine polis de aynı şekilde karşılık verince polisle şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı.

Polise Bu Kez Gaziantep'te Saldırdılar - Resim : 1

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Yaralanan kimsenin olmadığı olay anları ise binadaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binaya giren şüpheli şahsa polisin teslim ol çağrısında bulunması ve bu sırada asansöre yönelen şahsın silah çıkarması ile polisle aralarında çatışma yaşanması yer aldı.

Olay sonrası çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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