Polise Bir Saldırı Daha! Torbacı Vurulunca… Adana’yı Karıştıran Operasyon

Adana’da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olan ve aranan hükümlünün adresini tespit eden polisler mahalleye baskın düzenledi. Kaçmaya çalışan torbacıyı vurarak yakalayan polislere torbacının akrabaları saldırdı.

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Alınan bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde yaşandı.

OPERASYONA GELEN POLİSE SALDIRDILAR

İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Engin D.’nin (29) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis mahalleye baskın yaparak hükümlüyü almak istedi ancak hükümlü yakınları ve etraftaki vatandaşlar polise saldırınca Engin D. kaçmak istedi. Bunun üzerine polis Engin D.’yi ayaklarından vurarak yakaladı. Polis daha sonra Engin D.’yi hastaneye götürdü. Hükümlünün sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Polise Bir Saldırı Daha! Torbacı Vurulunca… Adana’yı Karıştıran Operasyon - Resim : 1

SALDIRIDA 6 POLİS YARALANDI

Mahalle sakinleri ve hükümlünün yakınlarının saldırısı sonucu 6 polisin yaralandığı 3 polisi aracının da taş ve sopalarla zarar gördüğü belirlendi. Polis olaya karışanları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Polise Bir Saldırı Daha! Torbacı Vurulunca… Adana’yı Karıştıran Operasyon - Resim : 2

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Kaynak: DHA-İHA

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