Polis Yaptığı Denetimlerde Fark Etti! 32 Bin 125 TL Ceza Kesildi

Amasya’da denetin yapan polis, kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 5 şahsa 32 bin 125 TL idari para cezası uyguladı.

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Polis Yaptığı Denetimlerde Fark Etti! 32 Bin 125 TL Ceza Kesildi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, il merkezindeki bir kıraathanede düzenledikleri denetimde 5 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Kumar oynarken yakalanan şahısların kumar oyununda kullandıkları para ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Bu şahıslara toplamda 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan iş yerinin kumar oynamak için yer sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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