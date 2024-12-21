'Polis-Savcı' Taktiği Bu Kez Tutmadı! Vatandaş 800 Bin Lirasını Böyle Kurtardı

Bir süredir devlet kurumlarının adını kullanarak yapılan dolandırıcılık vakaları artarken, son l-olarak Isparta'nın Yalvaç ilçesinde telefonla kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 72 yaşındaki İ.D.'yi 800 bin TL'sini transfer etmesi için ikna etmeye çalıştı.

POLİS HABER VERDİ, PARASINI KURTARDI

Şüpheliler, vatandaşın kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve ailesinin tehlikede olduğunu öne sürerek altınlarını bozdurmasını ve parasını bir hesaba transfer etmesini istedi. Durumu fark eden İ.D., şikayetçi olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Emniyet ekipleri harekete geçerek dolandırıcıların planını engelledi ve 800 bin TL'nin transfer edilmesini önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA