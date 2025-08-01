Polis Meslek Yüksekokullarına 2 Bin 500 Yeni Öğrenci Alınacak! Şartlar ve Başvuru Detayları Belli Oldu

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Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi kapsamında Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bu yıl toplam 2 bin 500 öğrenci kabul edilecek.

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. Dönem kapsamında PMYO'lara 2 bin erkek ve 500 kadın öğrenci yerleştirilecek. Adaylardan, lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları ve 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 250.000 ham puan almaları isteniyor.

Şehit ve görev malulü olanların eş ve çocukları içinse bu puan barajı 200.000 olarak belirlendi.

Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2007 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor. Ayrıca erkek adayların en az 167 cm, kadın adayların ise en az 162 cm boyunda olmaları ve beden kitle indekslerinin 18 ila 27 arasında bulunması şart koşuluyor.

Öğrenci alımına ilişkin sınav süreci ve detaylı takvim, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Kaynak: İHA