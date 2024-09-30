Polis Memurunun Sır Ölümü

Antalya'da mesai arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı polis memuru Özkan Çakmak, evinde ölü olarak bulundu. Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis Memurunun Sır Ölümü

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Meslektaşları telefonuna cevap vermeyen Çakmak'ı kontrol etmek için evine gittiklerinde yatağında hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis Memuru Çakmak'ın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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