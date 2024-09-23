Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil Tutuklandı

Ümraniye'de karakoldan firar ettikten sonra kendisini yakalamaya çalışan polis memuru Şenay Yılmaz'ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil Tutuklandı

Ümraniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanmış, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan sorgulamada şüphelinin olay anını tam olarak hatırlamadığını söylediği ancak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Geçti, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından; 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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