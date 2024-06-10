Polis memuru Hakan Telli'yi öldürmüşlerdi: 51 şüpheli için istenen cezalar belli oldu

İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, 1 polis memurunun ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İHA'dan alınan habere göre, hazırlanan iddianamede, 51 şüphelinin 5'er yıldan 146'şar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik'in de yer aldığı ekip, uyuşturucu çetelerinin bulunduğu bir eve operasyon düzenlenmişti. Gece yapılan bu baskında saldırganların ateş açması sonucu Hakan Telli şehit oldu, Ahmet Yasin Çevik ise ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından şüphelilerden Diyar Anacur’un öldürülmesi üzerine, "Anucurlar" suç örgütüne mensup kişilerle irtibatlı ve birlikte hareket eden şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı.

Bu soruşturma kapsamında, 97 adrese yapılan zincirleme baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37’si tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin, Hakan Telli'yi planlı bir şekilde uzun namlulu silahlarla öldürdükleri belirtilmişti.

Nöbetçi hakimlik kararında, şüphelilerden Ozan Anacur ve Akın Arsakay'ın, olay tarihinde polis memuru Hakan Telli'yi uzun namlulu silahlarla şehit ettikleri ve Ahmet Yasin Çevik'i de hayati tehlike arz edecek şekilde yaraladıkları ifade edilmişti. Ayrıca, şüpheliler Görkem Doğan ve Kadir Taşdemir’in örgüt adına motosikletle kuryelik yaptıkları ve dijital materyallerinde silahlarla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu da kaydedilmişti.