Polis Mağdur Kılığına Girdi, Yıllardır Aranan Şüpheli Whatsapp'tan Yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri 47 ayrı dosyadan, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa T.'yi yakalamak için takip başlattı.

POLİS MAĞDUR ROLÜNE GİRDİ

Çoğunlukla dolandırıcılık suçlarından aranan şüpheliye ulaşmaya çalışan ekipler, Mustafa T.'yi yakalamak için mağdur rolüne girdi. Şüpheliyle Whaptsapp'tan iletişime geçen ekipler Mustafa T.'nin Nilüfer ilçesinde bir ikamette kayıtsız olarak oturduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonrası yakalanan Mustafa T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.