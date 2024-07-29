Polis Kontrolünde Yakayı Ele Verdi! 65 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

İzmir'de, 65 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polis uygulamasına takıldı. G.Y. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Polis Kontrolünde Yakayı Ele Verdi! 65 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için uygulama yaptıkları sırada, G.Y. isimli bir kişiden şüphelendi.

TUTUKLANDI

G.Y.'ye yapılan kimlik sorgusunda, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 65 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan G.Y., emniyete götürüldü.

G.Y., polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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