Konya’da polis ekiplerinin yaptığı asayiş denetiminde bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ekipleri, yılana el koydu. Şahsa yaban hayvanı bulundurduğu gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Polis Kontrolünde Şok! Cebinden Yavru Piton Yılanı Çıktı
Konya’da polis ekiplerinin rutin asayiş denetimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Kontrol için durdurulan bir şahsın üzeri aranırken cebinden yavru piton yılanı çıktı.

Ekipler, durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerini olay yerine çağırdı. Kısa sürede gelen ekipler, yavru pitona el koyarak sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veterinerlerine teslim etti.

Yılanı cebinde taşıyan kişiye ise, yaban hayvanlarını izinsiz bulundurmak ve taşımak suçundan idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ekipleri, doğadan izinsiz yaban hayvanı almanın, bulundurmanın ve satmanın yasalarca yasak olduğunu hatırlattı.

