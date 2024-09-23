Polis Katiline 'İşkence'ye Soruşturma! 'Öfke Patlaması Yaşanıyor'

Dün gece İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti isimli şahıs, çöp poşeti giydirilmiş halde ve hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edildi. Hukukçular bu duruma tepki gösterirken, sosyal medyada ise kamuoyu ikiye bölündü.

26 suç kaydı olan katilin sevkiyle ilgili konuşan Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bu olay sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı.

'İNFİAL HALİNDEYİZ'

Öztürk, İçişleri yetkilileri ile konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Kamu görevlilerinin, suç makinası haline gelen insanlar tarafından şehit edilmesi toplum tarafından büyük tepki gördü. İçişleri yetkilileri ile konuştum. "İnfial halindeyiz" dediler. Güvenlik birimlerinin öfke patlaması yaşadıklarını düşünüyorlar."

Kaynak: Sözcü