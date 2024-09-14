Polis Kamyonda Milyonlarca Makaron Buldu

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde ekipler tarafından denetimler devam ediyor. Bu çerçevede ilçede yapılan denetimde, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 milyon 860 bin adet boş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA