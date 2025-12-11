Polis Emre Albayrak Şehit Olmuştu! Operasyonda Gözaltına Alınan Şüphelilere Tutuklama Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir bina için “ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı” yönünde ihbar yapılması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılığın talebiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği, binanın 2, 4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin ortak operasyonunda, 4 numaralı dairede bulunan Ramazan A.’nın polislere ateş açmasıyla çatışma çıktı. Olayda ağır yaralanan Özel Harekat polisi Emre Albayrak, kaldırıldığı Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu. Saldırgan ise operasyon sırasında etkisiz hale getirildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCUYA YÖNELİK DELİLLER BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede, orta katta 11 adet 9 mm boş kovan bulunduğu ve saldırganın polise 11 el ateş ettiği belirlendi. Saldırganın dairesinde ayrıca 90 santimetre uzunluğunda bir kılıç ve hassas terazi ele geçirildi.

Binanın üst katında bulunan baba Cemal A.’ya ait dairede ise çelik kasada bir tabanca, uzun namlulu silaha ait 30 mermilik dolu şarjör ve iki boş şarjör bulundu.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Aile apartmanı olarak kullanılan binada saldırganın kardeşi Çetin A. ve eşi, babası Cemal A. ve eşi ile saldırgan Ramazan A.’nın eşi Rabia A. gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rabia A., Bedriye A., Cemal A., Çetin A. ve Simge A., “6136 sayılı kanuna muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Öte yandan aile üyelerinin “uyuşturucu ticareti” şüphesiyle ilgili değerlendirmenin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında operasyonun detayları ve aile bireylerinin olaydaki olası rolleri incelenmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA