Polis Aracında Şoke Eden İntihar Girişimi: Silahı Üzerinde Saklamış...

Karaman’da alkollü bir sürücü, polis merkezine götürülmek için bindirildiği ekip otosunda tabancayla kendini vurarak ağır yaralandı. Olay, akşam saat 22.15 sıralarında Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. 27 yaşındaki M.K., idaresindeki 42 FN 255 plakalı otomobil ile orta refüje çıkarak kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit ederek yasal işlem başlattı.

POLİS ARACINDA KAFASINA SIKTI

Polis merkezine götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen M.K., aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı ruhsatsız tabanca ile başına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SİLAHI ÜZERİNDE SAKLAMIŞ

Karaman Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, trafik ekiplerinin kaza ihbarı üzerine olay yerine intikal ettiğini ve M.K.'nın 1.39 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Şahsın "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alındığı belirtildi. Aracın nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulduğu ve yapılan incelemede, M.K.'nın üzerindeki ruhsatsız tabancayı sakladığı ve bunu kullanarak intihara teşebbüs ettiği tespit edildi.

Valilik açıklamasında, olayın ardından derhal ambulans çağrıldığı ve şahsın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve idari tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA