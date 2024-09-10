Polis Aracı Kaldırımdaki İki Kadına Çarptı

Şişli’de manevra yapan polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.

Polis Aracı Kaldırımdaki İki Kadına Çarptı - Resim : 1

Kadınlardan biri yere yığılırken diğeri ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Aracı Kaldırımdaki İki Kadına Çarptı - Resim : 2

Polis Aracı Kaldırımdaki İki Kadına Çarptı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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