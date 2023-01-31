Polis 22 boş kovan buldu: Apartmandan çıkarken öldürüldü
Adana'da oturduğu apartmandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 22 adet boş kovan buldu.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Murat Akbaş'a oturduğu apartmandan çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre ağır yaralanan Akbaş, ambulansla sevk edildiği Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
22 BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yerinde inceleme yapan polis, 22 boş kovan buldu.
Soruşturma sürüyor.