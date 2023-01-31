Polis 22 boş kovan buldu: Apartmandan çıkarken öldürüldü

Adana'da oturduğu apartmandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 22 adet boş kovan buldu.

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Polis 22 boş kovan buldu: Apartmandan çıkarken öldürüldü - Resim: 1

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Murat Akbaş'a oturduğu apartmandan çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.

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Polis 22 boş kovan buldu: Apartmandan çıkarken öldürüldü - Resim: 2

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ağır yaralanan Akbaş, ambulansla sevk edildiği Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Polis 22 boş kovan buldu: Apartmandan çıkarken öldürüldü - Resim: 3

22 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis, 22 boş kovan buldu.

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Polis 22 boş kovan buldu: Apartmandan çıkarken öldürüldü - Resim: 4

Soruşturma sürüyor.

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