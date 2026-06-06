Polat Çiftinin Avukatı Gözaltına Alındı: Gerekçe Kara Para ve Yasa Dışı Bahis

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Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarından Haydar Enes Çetinkaya hakkında yeni bir adli süreç başlatıldı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Çetinkaya, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İLK GÖZALTISI DEĞİL

Haydar Enes Çetinkaya'nın ismi daha önce de Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik 2023 yılında gerçekleştirilen operasyon kapsamında gündeme gelmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada Çetinkaya da gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Söz konusu soruşturmada şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "kara para aklama" ve "vergi kanununa muhalefet" suçlamaları yöneltilmişti.

Çetinkaya'nın adı, 2024'te hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un ölümü sonrasında da kamuoyunun gündemine gelmişti. Aykut'un evinin 5. katından düşerek yaşamını yitirmesinin ardından Çetinkaya'nın fenomenin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi