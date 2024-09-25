Plastik Su Şişelerinde Son Kullanma Tarihi Yazmasının Sırrı Ortaya Çıktı! Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Birçok kişi, evde plastik şişeleri tekrar kullanmayı tercih etse de bu davranış, sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturabilir. Bilimsel araştırmalar, BPA’nın sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve bu maddeden kaynaklanan problemler arasında regl düzensizliği, meme kanseri, kalp hastalıkları, kısırlık ve astım gibi ciddi rahatsızlıkların yer aldığını göstermektedir. Bu durum, özellikle kanser hastalarında tedaviye yanıt oranını da olumsuz etkileyebilir.