Planı olanlar dikkat: Sıcaklıklar düşecek, 20 kenti sağanak vuracak!
Meteoroloji'den alınan son bilgelere göre bugün yurt genelinde, 7 bölgemizde de sağanak var. Meteoroloji, 20 kent için "sarı" alarm verirken, sıcaklıkların doğuda 3 ilâ 5 derece azalacağı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞUDA SICAKLIK 3-5 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE
Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.