Planı olanlar dikkat: Sıcaklıklar düşecek, 20 kenti sağanak vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.