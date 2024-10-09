Plakası Bile Hazırlandı! İşte Türkiye'nin 82. İli Olacak İlçe
Türkiye, 81 il ile 922 ilçeden oluşuyor. Bazı ilçeler, pek çok ilin nüfusundan daha fazla kişiyi barındırıyor. Bu durum, bu ilçelerin il olma ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak, il olmak için nüfus yoğunluğu tek başına yeterli bir kriter değil.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de 82. il olma potansiyeline sahip ilçeler arasında dikkat çekenler, nüfuslarıyla birçok şehrin ötesine geçiyor. Bu nedenle, hangi ilçelerin il olmaya aday olduğu merak ediliyor. İl olmaya aday ilçelerin listesi açıklandı ve bu ilçelerin gelecekteki statüleri, yerel yönetimler ve halk tarafından yakından takip ediliyor.
İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER GÜNCEL LİSTE...
Kaynak: Haber Merkezi