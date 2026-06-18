Plaj Magandalarına Bakanlık Freni! Denizde Sopalı Vahşete 3 Tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesindeki ünlü plajda 3 kişinin denizin ortasında bir vatandaşı sopalarla darp ettiği skandal görüntüler infial yarattı. Olayın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 saldırganın tutuklandığını duyurarak "Turizm güvenliğini ve kamu düzenini hedef alanlara müsamaha yok" ifadelerini kaydetti.

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Plaj Magandalarına Bakanlık Freni! Denizde Sopalı Vahşete 3 Tutuklama
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan ve cep telefonu kameralarına yansıyan denizde sopalı kavga görüntülerinin ardından adli makamlar harekete geçti.

Yapraklı Koy Plajı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen ve tatilcilerin gözü önünde yaşanan olayda, denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Plaj Magandalarına Bakanlık Freni! Denizde Sopalı Vahşete 3 Tutuklama - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen tartışma, denizin içinde yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında 3 magandanın bir kişiyi sopalarla darbettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Bakan Gürlek, başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Plaj Magandalarına Bakanlık Freni! Denizde Sopalı Vahşete 3 Tutuklama - Resim : 2

'HANUTÇULAR VE ZORBALAR YAKIN TAKİBİMİZDE'

Turizm bölgelerindeki huzurun devletin vazgeçilmez kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade eden Gürlek, toplumsal huzuru bozan ve şiddete başvuran hiçbir yapıya geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA-DHA

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