PKK'nın Üst Düzey İsmi Suriye'de Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uzun süredir takip edilen, terör örgütü PKK'nın sorumlularından "Tekin Guyi" kod adlı Abdülhamit Kapar'ın, Suriye'nin Kamışlı şehrinde olduğu tespit edildi.

Örgütün sözde lojistik ve finans sorumlularından Kapar, Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya 1992'de katılan Kapar, Irak'taki faaliyetlerinin ardından 2018'de Suriye'ye geçti.

İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde "yeşil" kategoride yer alan Kapar'ın, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize ettiği bildirildi.

Kaynak: AA