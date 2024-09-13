PKK'nın Mahmur Kampı Sorumlusu Azad Akıncı Etkisiz!

MİT, terör örgütü PKK'nın üst düzey ismi Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK'nın Mahmur Kampı Sorumlusu Azad Akıncı Etkisiz!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sorumlusu Adıl Mardin" kod adlı Azad Akıncı'nın konumunu tespit etti.

Akıncı, Türkiye sınırına 160 kilometre uzaktaki Mahmur'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve propagandasını yapmak suçundan bir süre Türkiye'de tutuklu kalan Akıncı, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bazı faaliyetlerini de yürüttü.

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Kaynak: AA

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