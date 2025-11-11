Piyasanın Kalbi Kapalıçarşı'da Dördüncü Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Son Güncelleme:
Piyasanın Kalbi Kapalıçarşı'da Dördüncü Operasyon
AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

