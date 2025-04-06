Piyasa Değeri 1 Milyondan Fazla, Baskında Ele Geçirildi

Isparta’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,6 milyon TL olan 1 milyon adet sahte makaron ele geçirildi.

Piyasa Değeri 1 Milyondan Fazla, Baskında Ele Geçirildi

Isparta’da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,6 milyon TL olan 1 milyon adet sahte/kaçak boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda il merkezinde dev bir operasyon gerçekleştirdi.

5 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Isparta il merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olan 1 milyon adet sahte/kaçak boş makaron ele geçirildi. Bu rakam, il genelinde bugüne kadar ele geçirilen en büyük ikinci sahte/kaçak makaron miktarı olarak kayıtlara geçti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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