Pınar Selek davası: ‘Yargıyı etkilemek isteyenler davaya müdahale etmek istiyor’

Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin açılan davada 4 kez beraat eden sosyolog Pınar Selek yeniden yargılanıyor. Davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan’daki 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davaya destek olmak için aralarında hukukçuların da bulunduğu Fransa’dan gelen heyetten çok sayıda kişi duruşmayı takip etti.

"YARGIYI ETKİLEMEK İSTEYEN GÜÇLER VAR"

Duruşmada söz alan Pınar Selek’in avukatı Bahri Belen, “Biz davanın başından beri diyoruz ki Selek ile ilgili dosyaya gerçeğe aykırı iddialar konuldu. Çünkü yargıyı etkilemek isteyen bir takım güçler var. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle mücadele daire başkanlığı tarafından 6 Haziran’da dosyaya sunulan yazıda, ‘Selek isimli şahsın 2024 yılı nisan ayında Fransa’nın Nice kentinde PKK/ KCK terör örgütlerince düzenlenen etkinliğe katıldığı’ öne sürülüyor. Hangi tarihte katıldığı, nerede bir toplantı olduğu yazılmamış. Yazılmamış ki aslında gizli bir toplantı olduğu imajı verilmek istenmiş. Fransa’da üniversitede öğretim üyeliği yapan Pınar Selek’in adresi söz konusu belgede öyle bir yazılmış ki sanki aslında gizli bir adreste oturuyor da onlar da bunu tespit etmiş” dedi.

ÜNİVERSİTENİN ETKİNLİĞİ PKK TOPLANTISI SAYILDI

Belgede sözü edilen 11 Nisan 2024 tarihli toplantının Selek’in öğretim üyesi olduğu üniversitenin de dahil olduğu bir grup tarafından Fransa Kültür Bakanlığı’na bağlı bir sanat okulunda düzenlenen Göç Baharı Festivali kapsamında düzenlenen bir toplantı olduğunu söyleyen avukat Bahri Belen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pınar Selek Fransa’da sosyolog olarak görev yapan bir akademisyen ve İtalya-Fransa Güney Sınırları Gözlemevi’nin koordinatörlerinden biridir. Bu sıfatlarla bu toplantıya katılmıştır. Bu toplantıyı düzenleyen başta üniversite olmak üzere kuruluşlar bellidir. Dolayısıyla mahkemenize, ‘terör örgütleri ve onların faaliyetleriyle ilgili çalışmalarına devam ediyor’ izlenimi vermek için böyle bir belge sunulması teamüllere aykırı ve kasıtlıdır.”

“BELGE İLE MAHKEME ETKİLENMEK İSTENİYOR”

Selek’in 4 defa beraat ettiğini hatırlatan Belen, “Eğer burada bir bomba olsaydı şu kadarlık bir çukur olurdu, o nedenle bomba yoktur’ diyen terörle mücadele raporunu ve bunu teyit eden Adli Tıp Kurumu raporunu inceleyen mahkemeler beraat kararı verdi. Pınarla ilgili hep yargıya yargı dışı güçler tarafından müdahale çabası var bu nedenle beraat kararları bozuldu. Bu belge ile de yine mahkemeyi etkilemek istediklerini düşünüyoruz. Bu belgeyi düzenleyenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz” diye konuştu.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Kararını açıklayan mahkeme başkanı Pınar selek hakkında tutuklama kararının devamına karar verdi.

Abdulmecit Öztürk’ün avukatının tutuklanmaya yönelik kararın kaldırılmasını talebini ise reddetti.

Bahri Belen'in talebiyle ilgili de yapılacak işlem bulunmadığına hükmederek reddine karar verdi ve Duruşma 7 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eminönü’nde bulunan Mısır Çarşısı’nda, 9 Temmuz 1998’de gerçekleşen patlamada7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi ise yaralandı. Sosyolog Pınar Selek patlamayla ilişkisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

14 Temmuz 1998’de, Kriminal Laboratuvarı’nın patlamada bomba bulgusu olmadığına dair raporu çıktı.

18 Temmuz 1998’de ise Selek örgüt üyeliği suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) askeri hakimliğince tutuklandı. Selek hakkında, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açıldı.

Selek hakkındaki suçlamanın tek dayanağı Abdülmecit Öztürk isimli bir kişinin, soruşturma aşamasında alınan ifadesi oluşturdu. Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Selek, 2,5 yıl cezaevinde kalmasının ardından 22 Aralık 2000’de tahliye edildi.

8 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, patlamanın sebebinin kesin tespiti yapılamadığı için Selek ve Öztürk’ün beraatına karar verdi. Haklarındaki, “Örgüt üyeliği” suçlaması ise zamanaşımına uğradı. Yargıtay’ın mahkeme kararlarını her defasında bozması nedeniyle yeniden yargılanan Selek hakkında toplamda 4 kez beraat kararı verildi.

Yargıtay son olarak beraat kararlarını 2022’de bozdu. İlk kararını tekrarlayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Selek’in devletin birliğine karşı suç işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem