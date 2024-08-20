Pilot Havada Rahatsızlandı, Uçak İstanbul'a Acil İniş yaptı

Londra'dan Singapur'a sefer yapan uçağın pilotu havada rahatsızlandı. Uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Pilot Havada Rahatsızlandı, Uçak İstanbul'a Acil İniş yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a sefer yapan havayolu şirketi Qantas’a ait Airbus A380 tipi uçak, hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Qantas Havayolları’na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow - Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağında bulunan bir yolcu, Türkiye Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale uçakta kabin görevlileri tarafından yapıldı. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi. Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na sabah 04.43’de sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü. Uçak yakıt aldıktan sonra Singapur’a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

Kaynak: İHA

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