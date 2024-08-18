Piknik Yolunda Takla Attılar: 5 Yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. 5 yaralı hastaneye sevk edildi.

Piknik Yolunda Takla Attılar: 5 Yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Karasu Çayı mevkisinde Karasu Çayına piknik için giden 5 kişi, dönüşte 23 TD 457 plakalı hafif ticari aracın şoförü direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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