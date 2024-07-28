Piknik Felakete Dönüştü, 13 Yaşındaki Çocuk Öldü

Van'da pikniğe giden aile felaketi yaşadı. Serinlemek için baraj göletine giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

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Piknik Felakete Dönüştü, 13 Yaşındaki Çocuk Öldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki H.Ö, serinlemek için Zernek Barajı göletine girdi.

Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Çocuğun cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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