Pikap Şarampole Devrildi: 9 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir pikabın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Pikap Şarampole Devrildi: 9 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kudbettin K. (30) idaresindeki 44 LD 349 plakalı pikap, kırsal Avurtepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda yaralanan mevsimlik tarım işçilerinin Bursa'dan Siverek'e geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor
SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı
Erciyes’e Karavan Parkı Yapılıyor Erciyes’e Karavan Parkı Yapılıyor
Metin Arolat ile Gündeme Geldi! Herkesin Kullanabildiği 1500 TL'lik Ölümcül Tehlike Herkesin Kullanabildiği 1500 TL'lik Ölümcül Tehlike