Peynir Ekmek Gibi Satılıyor! Canan Karatay Dubai Çikolatasındaki Gizli Tehlikeyi Açıkladı

Bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video sonrasında kısa sürede tüm dünyada viral olan Dubai çikolatasına gösterilen ilgi azalmadan devam ederken, Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel Programı'na konuk olan Karatay, popüler Dubai çikolatası hakkında herkesin aksine olumsuz değerlendirmeler yaptı.

Karatay, görenlerin tadına bakabilmek için uğruna saatler sıra beklediği, yiyenlerin art arda videolar çektiği, piyasada neredeyse yok satan Dubai çikolatasının ‘zehir’ olduğunu vurguladı.

“YESİNLER, VÜCUTLARINA ASİT YAPSINLAR”

Dubai çikolatasının vücutta asit yaptığını ve kanser yapabileceğini belirten Karatay “Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler” dedi.

“HER ŞEY ZEHİR ARTIK”

Saatlerce kuyrukta sıra bekleyenleri de eleştiren Karatay, “İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık bu dünyada” diyerek bunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: TGRT