Peş peşe uyarı yapıldı: İstanbul’a doğru dört koldan yağış geliyor!

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.