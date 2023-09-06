Peş peşe uyarı yapıldı: İstanbul’a doğru dört koldan yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısı yaptığı İstanbul’a 4 koldan yağış geliyor. Mega kente yağışın geldiğini gösteren radar görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, “İstanbul'a 4 koldan yağış geliyor. Herhalde bu sefer işi garantiye alacaklar...” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların yağış uyarısı yaptığı mega kent İstanbul’a beklenen yağış geliyor. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı hava durumu paylaşımlarıyla adından söz ettiren Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yaptığı yeni paylaşımla İstanbul’da etkili olacak yağışların radardaki görüntüsünü gösterdi.
ÖKTEN: İSTANBUL’A 4 KOLDAN YAĞIŞ GELİYOR
Ökten’in paylaştığı radar görüntüsünde yağışların dört bir koldan İstanbul’a geldiği görüldü. Ökten söz konusu paylaşımında radar görüntüsünü değerlendirerek, “İstanbul'a 4 koldan yağış geliyor. Herhalde bu sefer işi garantiye alacaklar...” ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.