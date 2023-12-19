Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den uyarı: Stres yaratabilir

Görür, paylaşımında şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt - Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."