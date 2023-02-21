Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra Hatay'da peş peşe depremler meydana geldi. 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrasında uzman isimlerde açıklama yaptı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Defne, 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Samandağ olarak açıkladı.
Depremler bölgede paniğe yol açarken uzman isimler canlı yayında meydana gelen depremleri değerlendirdi.
“HATAY HALA ANA DEPREMİNİ YAŞAMAMIŞ OLABİLİR”
Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr Süleyman Pampal da Hatay’daki depremlerin ardından yaptığı ilk yorumlarda şu ifadeleri kullandı:
"Olabiliyor işte tehlikenin varlığını sürekli vurguladık. Aslında Hatay hala maalesef ana depremini yaşamamış olabilir. Bu Kahramanmaraş depremi Pazarcık üst deprem, Hatay’a doğru yaklaştı Kırıkhan civarına kadar indi ama daha aşağıda kırılacak çok yer var yarısına yakın kısmı duruyor. Yani aşağıda ve kuzeyde de Malatya fayı, Ovacık fayı ve Bingöl civarında Karlıova arasında başka faylar var dedik."