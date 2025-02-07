Pes Dedirten Görüntü: Motosiklete 6 Kişi Bindiler

Bursa'da 6 kişilik bir ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir aile, motosiklete 6 kişi binerek ilerlemeye başladı. Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde seyir halinde olan motosikleti gören diğer sürücüler, tehlikeli anları saniye saniye amatör kamera ile kayda aldı.

Kaynak: İHA