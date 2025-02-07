Pes Dedirten Görüntü: Motosiklete 6 Kişi Bindiler
Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Anne ve baba, 4 çocuğunu da bindirdikleri motosikletle yolculuk etti. O anlar kameralara yansıdı
Bursa'da 6 kişilik bir ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da bir aile, motosiklete 6 kişi binerek ilerlemeye başladı. Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde seyir halinde olan motosikleti gören diğer sürücüler, tehlikeli anları saniye saniye amatör kamera ile kayda aldı.
Kaynak: İHA
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