Pes Dedirten Görüntü: Motosiklete 6 Kişi Bindiler

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Anne ve baba, 4 çocuğunu da bindirdikleri motosikletle yolculuk etti. O anlar kameralara yansıdı

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Pes Dedirten Görüntü: Motosiklete 6 Kişi Bindiler

Bursa'da 6 kişilik bir ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir aile, motosiklete 6 kişi binerek ilerlemeye başladı. Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde seyir halinde olan motosikleti gören diğer sürücüler, tehlikeli anları saniye saniye amatör kamera ile kayda aldı.

Kaynak: İHA

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