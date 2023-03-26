Pes dedirten anlar: İstanbul'da hastaneye giden yolu kesip halay çektiler

İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı’nda bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçla keserek yüksek sesli müzikler ile halay çekti. Dakikalarca yolu kapatan magandalar sürücülerin tepkisi nedeniyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı’nda bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçla keserek yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Pes dedirten o anlar kameralara yansırken, dakikalarca yolu kapatan magandalar sürücülerin kornalı tepkisi sonucu araçlarına binip ayrıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi Meydanı’na gece yarısı araçlarla gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup, ardından meydanda halay çekmeye başladı.

Yüksek sesli müzik eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan gruba diğer sürücüler korna basarak tepki gösterdi.

Bir süre sonra grup halayı bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 
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