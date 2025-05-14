Pentagon Duyurdu: ABD'den Türkiye'ye Füze Satışına Onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Pentagon Duyurdu: ABD'den Türkiye'ye Füze Satışına Onay

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi.

79 MİLYON DOLARLIK SIDEWINDER FÜZELERİ DE LİSTEDE

Ayrıca bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay verdi.

F-16’LAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HAVA GÖREVLERİNDE KULLANILACAK

Satışı onaylanan havadan havaya füzelerin, başta F-16 savaş uçakları olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği bildirildi.

KONGRE’YE 15 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

ABD yasalarına göre, silah satış onayları Kongre’ye bildirildikten sonra 15 günlük bir itiraz süresi tanınıyor. Bu süre içinde Kongre’den herhangi bir itiraz gelmezse, satış işlemleri resmen yürürlüğe giriyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Kartalkaya Faciasında Ailesini Kaybeden Anne Susturulmuştu… Validen Meclis’te Savunma: 'Biz Söylemedik, Telefonda Helalleştik' Kartalkaya Faciasında Ailesini Kaybeden Anne Susturulmuştu… Validen Meclis’te Savunma
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Kaderin Acı Tesadüfü! Aynı Okulda Görev Yapıyorlardı: 2 Gün Arayla Kansere Yenik Düştüler Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Kolçak: Panik Yapmayın Büyük Fırsat Olacak Hatice Kolçak: Panik Yapmayın Büyük Fırsat Olacak
Trafik Cezaları Değişiyor: Araç Sahipleri Şimdi Yandı! Tüm Ehliyet Sahipleri Diken Üstünde Trafik Cezaları Değişiyor: Araç Sahipleri Şimdi Yandı! Tüm Ehliyet Sahipleri Diken Üstünde
Altın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş Oldu Altında Büyük Düşüş Başladı!
Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor Türkiye'de Satılan Ünlü Diş Macunundan Zehir Çıktı
Otomotiv Devinde Fren Paniği! Yüz Binlerce Araç Geri Çağırılıyor Otomotiv Devinde Fren Paniği! Yüz Binlerce Araç Geri Çağırılıyor