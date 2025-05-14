Pentagon Duyurdu: ABD'den Türkiye'ye Füze Satışına Onay

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi.

79 MİLYON DOLARLIK SIDEWINDER FÜZELERİ DE LİSTEDE

Ayrıca bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay verdi.

F-16’LAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HAVA GÖREVLERİNDE KULLANILACAK

Satışı onaylanan havadan havaya füzelerin, başta F-16 savaş uçakları olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği bildirildi.

KONGRE’YE 15 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

ABD yasalarına göre, silah satış onayları Kongre’ye bildirildikten sonra 15 günlük bir itiraz süresi tanınıyor. Bu süre içinde Kongre’den herhangi bir itiraz gelmezse, satış işlemleri resmen yürürlüğe giriyor.

Kaynak: İHA