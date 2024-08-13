Pendik'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi! Yaralılar Var

İstanbul Pendik'te Bahçelievler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Tosun yönetimindeki sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma vurduktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet içerisine sıkışan Muharrem Tosun ve yanındaki yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sürücünün yakınları devrilen kamyonetten sebzeleri topladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.