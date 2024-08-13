Pendik'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi! Yaralılar Var

İstanbul Pendik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücünün yakınları devrilen kamyonetten sebzeleri topladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Pendik'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi! Yaralılar Var

Kaynak: DHA

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Pendik Trafik kazası
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