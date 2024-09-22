Pendik’te Panik Dolu Anlar! Denize Düşen Kadın Son Anda Kurtarıldı

Pendik’te dengesini kaybeden bir kadın denize düştü. Çevredeki vatandaşlardan biri kadını kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul Pendik'te geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sahilde gezinen G.K. isimli bir kadın dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan biri kadını kurtarmak için denize atladı.

Denizde sürüklenen kadının yanına yüzerek giden şahıs, kadını kurtararak kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri G.K.’yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, denize düşen kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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