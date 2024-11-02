Pendik'te Korkunç Olay! Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul'un Pendik ilçesinde yol kenarındaki yeşillik alanda bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin başından vurulmuş olduğunu belirledi.

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Pendik'te Korkunç Olay! Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Pendik'te Tersane Kavşağı'nda, yol kenarındaki yeşillik alanda sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedine rastlandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kafasından silahla vurulmuş halde bulunan cesedin Ahmet Ö. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi.

Pendik'te Korkunç Olay! Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu - Resim : 1

Yoldan geçmekte olan Selahattin Yörenti, "Ne olduğunu bilmiyoruz ama konuşanlar ceset olduğunu söylüyor. Yoldan geçiyordum, polisleri ve polis şeridini gördüm, dikkatimi çekti. Merak ettiğim için durakta bekliyorum. Cinsiyetini bilmiyorum ama konuşanlar ceset olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

İncelemelerin ardından, Ahmet Ö.'nün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Pendik'te Korkunç Olay! Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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