Pendik'te Gece Yarısı Facia! 3 Çocuk Öldü 1 Çocuk Ağır Yaralı

İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangın faciaya dönüştü. Henüz nedeni bilinmeyen yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

