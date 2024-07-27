Pendik'te Faciaya Ramak Kala! Yolun Ortasına Düştü, Trafiği Alt Üst Etti

Pendik'te Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'nda bulunan tünelde saat 16.00 sıralarında iddiaya göre tünelde bulunan havalandırma sisteminden kopan boru parçası yola düştü. Düşen boru parçasına çarpan bir otomobil ile otomobile çarpan bir kamyonette maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Boru parçasının yola düşmesi nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksadı. Boru ekiplerin çalışması ile yoldan kaldırıldı. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA