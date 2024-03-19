Pençe-kilit operasyonunda 1 şehit

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu 27 yaşındaki Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehit oldu. Acı haber, Bingöl'deki ailesine ulaştı.

Pençe-kilit operasyonunda 1 şehit

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Tabip Teğmen Hulusi Elçi, şehit oldu.

Şehidin acı haberi, Bingöl’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin büyükbabası Çerkez Elçi ile büyükannesi Hayriye Elçi’nin Yenişehir Mahallesi’ndeki yaşadığı eve, Türk bayrakları asıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri erkan da, şehidin büyükbaba ve büyükannesini ziyaret ederek başsağlığında bulundu.

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