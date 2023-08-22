'Pembe panjur'lu intikam: Ayrıldığı erkeği takıntı haline getiren kadının yaptıkları pes dedirtti
Çekmeköy'de ayrıldığı erkek arkadaşını takıntı haline getiren kadının intikamı pes dedirtti.
Sabah'ta yer alan habere göre, internet ortamında tanışarak konuşmaya başlayan diş hekimi Sefa K.(42) ve Elif E.'nin arkadaşlığı, bir süre sonra yerini duygusal ilişkiye bıraktı.
Ancak geçtiğimiz aralık ayında Elif E.(37), aşklarının dolu dizgin devam ettiğini düşünürken Sefa K.'nin ayrılık kararıyla büyük bir hüsrana uğradı.
NE KADAR NUMARA O KADAR TACİZ MESAJI
Erkek arkadaşının kendisini terk etmesiyle deliye dönen Elif E., ayrılığı hazmedemedi ve akıl almaz yöntemlere başvurdu. Kafasında intikam planları kuran genç kadın, birçok telefon hattı alıp değişik numaralardan eski sevgilisine mesajlar göndermeye başladı.
"İ., şeytan kılıklı o..., g... suratlı p..." şeklindeki hakaretleriyle Sefa K.'yi taciz eden takıntılı sevgili bununla da yetinmedi.