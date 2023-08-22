'Pembe panjur'lu intikam: Ayrıldığı erkeği takıntı haline getiren kadının yaptıkları pes dedirtti

NE KADAR NUMARA O KADAR TACİZ MESAJI

Erkek arkadaşının kendisini terk etmesiyle deliye dönen Elif E., ayrılığı hazmedemedi ve akıl almaz yöntemlere başvurdu. Kafasında intikam planları kuran genç kadın, birçok telefon hattı alıp değişik numaralardan eski sevgilisine mesajlar göndermeye başladı.