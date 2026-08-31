Pegasus’tan KKTC Seferlerine Fiyat ve Kontenjan Ayarı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde büyük üzüntüye neden olan deniz faciasının ardından havayolu ulaşımında kritik bir adım atıldı. Girne açıklarında batan ve adaya seyahat eden yolcuları taşıyan gemideki can kayıpları ve kayıp vatandaşlar için yakınları KKTC'ye akın etti. Yaşanan olağanüstü yoğunluk üzerine Pegasus Havayolları, mağduriyetleri önlemek adına adaya yönelik sefer politikasında değişiklikler yaptı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz'de meydana gelen trajik olayda, içerisinde 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin Girne açıklarında batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Denizde kaybolan 20 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürüyor. Kazayı haber alan ve yakınlarından bilgi almak isteyen yüzlerce vatandaş, havalimanlarında büyük bir yoğunluk oluşturdu.

BİLET FİYATLARINA ACİL DÜZENLEME

Yaşanan bu acı gelişmenin ardından adaya gitmek isteyen vatandaşların fahiş fiyatlarla karşılaşmaması ve acil ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Pegasus Havayolları yönetimi düğmeye bastı. Havayolu şirketinden edinilen bilgilere göre, insani durum göz önünde bulundurularak KKTC bilet fiyatlarında yeniden bir düzenlemeye gidildi. Bu hamleyle acılı ailelerin adaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İHTİYAÇ HALİNDE EK SEFERLER DEVREYE GİRECEK

Şirket yetkilileri, mevcut uçuşların tam kapasiteye ulaşması ve talebin artarak devam etmesi durumunda Türkiye'nin farklı noktalarından KKTC'ye ek seferler düzenleme kararı aldı. Planlamaların hazır olduğu ve havalimanlarındaki yolcu grafiğine göre ek uçakların anında devreye sokulacağı belirtildi.

Kaynak: DHA