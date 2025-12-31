Pegasus, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 30 Seferi İptal Etti

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferini iptal etti.

Pegasus, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 30 Seferi İptal Etti
Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Şirketin X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" denildi.

Öte yandan THY, doğu ve iç kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferini, AJet de 31 Aralık'ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal etmiştii .

